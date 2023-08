Corriere della Sera (G.Piacentini) – Ultimo test per la Roma prima dell’inizio del campionato, domenica 20 (ore 18.30) all’Olimpico contro la Salernitana. Questa sera (inizio alle 20, diretta tv su Sky Sport Summer, canale 201) i giallorossi torneranno a Tirana, dove due anni fa hanno conquistato la Conference League, per affrontare il Partizani. Per José Mourinho sarà l’ultima occasione per fare le prove generali per la squadra da mandare in campo all’esordio in Serie A. È probabile, quindi, che il portoghese lasci fuori lo squalificato Pellegrini, mentre Paulo Dybala – ieri a Trigoria ha ricevuto la visita di Ross Butler, attore suo amico – rimarrà nella Capitale insieme a Matic, che anche ieri non si è allenato con i compagni. Pure la Joya dovrà scontare un turno di squalifica, per il cumulo di ammonizioni nello scorso campionato.

In attacco, quindi, dovrebbe toccare alla coppia composta da Andrea Belotti e Stephan El Shaarawy, in attesa del numero 9 che Mourinho ha chiesto a gran voce («Se anche arrivasse Mbappé sarebbe comunque tardi», ha detto in un’intervista al Corriere dello Sport) negli ultimi giorni. Andato a vuoto il tentativo di sorpasso alla Fiorentina per Lucas Beltran («Dybala mi ha consigliato alla Roma, ho parlato un po’ con lui ma alcune cose non hanno funzionato», ha dichiarato l’argentino) c’è bisogno di un intervento deciso per sbloccare l’operazione Marcos Leonardo e per questo Tiago Pinto, la prossima settimana, potrebbe prendere un aereo e volare in Brasile per incontrare il Santos.

Dalla società paulista, per il momento, arrivano solo chiusure. Dopo l’allenatore Aguirre, è stata la volta di Alexandre Gallo, nuovo coordinatore tecnico del club brasiliano dopo l’addio di Paulo Roberto Falcao. “Il Santos – le sue parole – nelle condizioni in cui si trova, non farà l’affare. Per noi è un giocatore molto importante, un talento che ha fatto solo cose buone nel club. Negli ultimi 30 anni abbiamo venduto tanti calciatori, il Santos è tra i più grandi venditori al mondo. Se ci sarà un grande vantaggio finanziario può andar bene, ma il presidente non è a suo agio con questa valutazione finanziaria. Non solo, abbiamo bisogno del giocatore in questo momento. Potrebbe esserci una possibile trattativa, ma per un’uscita nella finestra di fine anno”.

Dovrà essere Tiago Pinto a far cambiare idea al Santos, magari alzando l’offerta, che al momento è di 12 milioni di euro più 6 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Nel frattempo il g.m. continua a lavorare con l’Atalanta per Duvan Zapata, che sembra in questo momento l’acquisto più vicino. In attesa di Renato Sanches e senza Matic, a centrocampo toccherà a Cristante, Aouar e Bove, visto che Pellegrini non ci sarà con la Salernitana. In difesa il ballottaggio dovrebbe essere tra N’Dicka e Llorente, con lo spagnolo che oggi sembra in vantaggio rispetto all’ivoriano. Sugli esterni ballottaggio a sinistra tra Spinazzola e Zalewski mentre a destra Kristensen è il favorito.

I tifosi hanno risposto bene alla vendita libera degli abbonamenti per le tre gare di Europa League e per gli ottavi di Coppa Italia: nel primo giorno sono stati sottoscritti circa 15 mila abbonamenti, che portano il totale a 34 mila.