La Gazzetta dello Sport (E. Zotti) – Il tour de force continua. Nemmeno il tempo di metabolizzare la magica notte europea e la qualificazione agli ottavi di Europa League che Daniele De Rossi si ritrova a dover preparare la sfida di lunedì all’Olimpico con il Torino. Una sfida che il tecnico giallorosso dovrà affrontare senza Diego Llorente, uscito con un trauma cranico dalla battaglia con il Feyenoord. Lo spagnolo, che giovedì ha trascorso la notte a Villa Stuart, ha svolto una tac che ha dato esito negativo e nei prossimi giorni verrà dimesso.

A prendere il suo posto dovrebbe essere Ndicka, autore di una prestazione convincente in coppa e attualmente in vantaggio nel ballottaggio con Huijsen. Contro i granata quello tra i due centrali difensivi non sarà l’unico cambio nell’undici iniziale. Detto che la Roma inizierà a preparare davvero soltanto oggi la prossima gara – ieri chi ha giocato giovedì ha svolto lavoro defaticante – con il Toro potrebbe rivedersi Bove dal via, pronto a far rifiatare Cristante, oltre ad Azmoun al posto di Lukaku.

Possibile turno di stop anche per Spinazzola, con Angeliño pronto a tornare titolare sulla fascia sinistra. Nessun problema invece per Pellegrini che aveva chiesto il cambio per un indurimento al flessore.