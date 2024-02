È da poco terminata per 2-0 la sfida tra Bologna e Verona andata in scena allo stadio Dall’Ara valida per la 26esima giornata di Serie A. La squadra di Tiago Motta conquista un’altra vittoria grazie alle reti di Fabbian (27′) e Freuler (65′), mentre per Baroni arriva la sesta gara di fila senza successi. I rossoblù continuano a sognare la Champions, e si portano momentaneamente al quarto posto in solitario e a -4 dal Milan.