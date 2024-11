Nella giornata di ieri era uscita la notizia che vedeva come protagonista sfortunato Shomurodov. Infatti l’attaccante Uzbeko era uscito al ventunesimo minuto della sfida contro il Qatar per un infortunio. Gli esami a cui il giocatore si è sottoposto hanno evidenziato, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo. una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Il numero quattordici giallorosso rimarrà fuori per circa 20 giorni.

Foto: [Francois Nel] via [Getty Images]