Corriere della Sera (G. Piacentini) – Si è arenata proprio quando la conclusione sembrava ad un passo, la trattativa tra la Roma e il Santos per Marcos Leonardo. L’opera diplomatica degli ultimi due giorni dell’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, non ha portato alla fumata bianca, come invece sembrava due giorni fa. Le società non hanno trovato l’accordo sulla formula del pagamento della parte fissa, cioè 10 milioni: la Roma voleva pagare in più soluzioni, i brasiliani non hanno accettato.

Se la trattativa sia del tutto tramontata non si sa, ma di certo si è complicata parecchio. A certificare la fase di stallo è anche Paulo Roberto Falcao. Il Divino, attualmente coordinatore sportivo del Santos, ha parlato della trattativa, lasciando poche speranze per i suoi ex tifosi giallorossi. “Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma, che ha parlato con il presidente. Io non sono stato coinvolto. Ho parlato con il nostro presidente e l’offerta della Roma, oltre alle condizioni, era molto bassa. Ad ora, non c’è modo di fare l’operazione”.

Parole che lasciano una porta socchiusa, ma per spalancarla ci sarà bisogno che Tiago Pinto soddisfi le richieste brasiliane. Anche perché i tifosi del Santos si sono schierati apertamente contro la cessione dell’attaccante, definendo «incompetenti» i dirigenti e lo stesso Falcao.

Non meno arrabbiati sono i romanisti, che non hanno digerito il doppio schiaffo subìto in 48 ore in cui hanno visto sfuggire in rapida sequenza Gianluca Scamacca e poi – appunto – Marcos Leonardo, da molti considerato peraltro un ripiego. “Non riusciamo a prendere nemmeno un ragazzo di 20 anni, Pinto deve andarsene e la società spendere i soldi. Ha ragione Mourinho, non si può pensare di fare una squadra per la Champions senza spendere un euro sul mercato”, è il pensiero di un tifoso romanista su Facebook.

Messaggi di questo tipo ce ne sono a centinaia, e tutti hanno nel mirino il g.m. portoghese e la proprietà. La richiesta ai Friedkin di fare uno sforzo sul mercato arriva ora dalla maggioranza del pubblico, e non solo da Mourinho, che nei giorni scorsi ha mandato messaggi in codice alla società attraverso i social.

In molti auspicano un ritorno di fiamma per Morata. “Se è quello che vuole l’allenatore, è giusto fare uno sforzo, la Roma non ha ancora speso un euro”. L’attaccante spagnolo è ancora libero, anche se su di lui sembra essere tornata la Juventus, destinazione gradita anche per i suoi trascorsi. Definita la cessione a titolo definitivo di Gonzalo Villar, che ritorna in Spagna, al Granada. Alla Roma andranno 1.5 milioni più il 30% sulla futura rivendita.