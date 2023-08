La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Il tempismo può dirsi perfetto. Proprio mentre la Roma si affanna per cercare soldi da destinare all’attacco, è arrivata l’offerta del Nottingham Forest per Ibanez: 25 milioni. Se non ci saranno ostacoli la trattativa potrebbe chiudersi in fretta, anche se è possibile che il club cerchi un altro centrale low cost.

Inoltre ieri è stato raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Villar al Granada. Il centrocampista spagnolo sarà pagato un milione e mezzo più il 30% su una futura rivendita.

Sul fronte delle amichevoli, poi, è stata ufficializzata l’ultima che la squadra giocherà prima dell’inizio del campionato. Si giocherà il 12 agosto alle 20 contro il Partizani, a Tirana. La Roma tornerà nella città in cui ha vinto la Conference. Ieri e oggi giornata libera per la squadra, che domenica giocherà a Tolosa.