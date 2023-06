L’inizio senza Joya. Aspettando di sapere quale sarà il destino di Paulo Dybala, molto probabile la permanenza a Roma, una notizia è certa: il prossimo campionato comincerà senza di lui. Nell’ultimo capitolo, in casa contro lo Spezia, Paulo è stato ammonito. Lo status di diffidato fa dunque scattare la squalifica, impedendogli di essere a disposizione per la prima partita di Serie A della stagione 2023-24.

Dybala, però, ha fatto di tutto per esserci nell’ultima partita di questa annata. Nonostante non sia tornato al meglio – oltre che emotivamente anche fisicamente – da Budapest, il numero 21 ha fatto di tutto per esserci contro lo Spezia. Il prossimo campionato, però, potrebbe iniziare senza Joya.