José Mourinho resterà alla Roma. Lo Special One guiderà i giallorossi anche nella prossima stagione. La conferma arriva dallo stesso allenatore portoghese. Nel giro di saluto al pubblico dell’Olimpico dopo la vittoria con lo Spezia (2-1), Mourinho si è rivolto ad un tifoso mimando un gesto come ad indicare la permanenza a Roma.

Dopo la finale di Europa League, Mourinho aveva chiesto a gran voce un appuntamento con i Friedkin. L’allenatore giallorosso aveva fissato anche una dead line (“Da lunedì sarò in vacanza”), infatti negli ultimi giorni si è parlato di un fugace incontro con la proprietà statunitense. Breve, ma magari decisivo per convincere Mourinho. Vedendo il gesto di oggi, la sensazione è proprio questa. La Roma e Mourinho, dunque, saranno ancora una cosa sola.

Sugli spalti dell’Olimpico, pieno anche per l’ultima giornata di campionato, oggi sono stati esposti numerosi striscioni di sostegno e riconoscenza a Mourinho. Il popolo romanista è al fianco dello Special One. E lo sarà anche per la prossima stagione.