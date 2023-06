Finisce questa stagione di Serie A. La Roma vince contro lo Spezia e si qualifica alla prossima Europa League. Stessa sentenza per la Dea che sale in classifica a quota 64 punti. Il Bologna vince per 2-3 contro il Lecce che rimane in Serie A. I rossoneri di Pioli vincono 3-1 contro il Verona. La squadra di Zaffaroni affronterà lo spareggio salvezza domenica prossima contro lo Spezia. Non basta la vittoria della Juventus per riuscire a conquistare l’Europa League. I bianconeri dopo i 10 punti di penalizzazione, si classificano al settimo posto nella classifica finale, ad un solo punto dai giallorossi. Il prossimo anno disputeranno la Conference League.