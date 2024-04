Chris Smalling avrebbe intrapreso azioni legali nei confronti di KWM. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, nel 2015, ai tempi del Manchester United, il difensore avrebbe investito 750000 mila sterline (con una quota di 80000 al mese), per avere un importante tenore di vita anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Nel 2021 il difensore avrebbe voluto interrompere l’investimento, ma i costi per la chiusura e la tassazione del 45% avrebbero fatto scattare i campanelli dall’arme nel centrale. Gli avvocati di KWM Wealth, definiscono le accuse come “prive di fondamento”.