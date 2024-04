Parte la vendita dei biglietti per gli abbonati plus, per il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus. Inizia da oggi, sino al 15 aprile, la possibilità di acquistare i ticket. Questo il comunicato del club giallorosso:

L’ultimo big match della stagione. La penultima partita in casa nostra per questo campionato.

Un appuntamento che non ha bisogno di presentazioni, basta leggerne il nome: Roma-Juventus!

La partita è in programma nel fine settimana del 5 maggio, allo Stadio Olimpico. Data e orari dovranno essere confermati nei prossimi giorni.

La vendita dei biglietti per questa classica del calcio italiano parte alle 12 del 5 aprile. Ecco le fasi e le modalità per assicurarsi i tagliandi, sono previste riduzioni per gli Under 16.

Fase 1: Prevendita Abbonati Plus

Dalle 12 di venerdì 5 aprile, gli abbonati Plus potranno acquistare biglietti extra a un prezzo dedicato nei settori disponibili.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare due biglietti per singola transazione.

Fase 2 – Vendita libera

Maggiori informazioni sull’apertura della vendita libera verranno comunicate nel corso delle prossime settimane.

Il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita.