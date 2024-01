Il Tempo (M. Cirulli) – Continua tra recuperi e nuovi infortuni la preparazione della Roma verso la sfida con l’Atalanta di domani sera. Ieri al Fulvio Bernardini si è tenuto infatti il secondo allenamento successivo alla vittoria infrasettimanale con la Cremonese che ha visto nuovamente Mancini in gruppo e quindi in via di recupero dalla pubalgia annunciata da Mourinho nelle scorse settimane, candidandosi così per una maglia da titolare in un reparto con gli uomini contati.

Chi invece non ha partecipato all’allenamento è Renato Sanches, fermatosi per un problema fisico rimediato nell’esercitazione di giovedì. L’ex Psg ha infatti riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Si tratta dell’ennesimo infortunio per il portoghese, arrivato in prestito la scorsa estate, e sarà quindi costretto a saltare lo scontro diretto con l’Atalanta, lasciando Mourinho con un centrocampista in meno, soprattutto vista l’assenza in contemporanea di Aouar, partito con l’Algeria per la Coppa d’Africa. Questa mattina andrà in scena la rifinitura, mentre alle 12.30 tornerà a parlare lo Special One in conferenza stampa.