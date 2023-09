L’inizio di stagione di Rui Patricio è stato negativo, e proprio le prestazioni del portoghese sono state bersaglio di numerosi critiche nel mondo Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra i nomi per sostituire il numero 1 giallorosso ci sarebbe quello di Michele Di Gregorio, attualmente in forza al Monza. Per l’estremo difensore passato per la scuola Inter sarebbero già stati avviati i primi contatti, soprattutto considerando che il contratto di Rui Patricio è in scadenza.