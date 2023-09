Giornata di ripresa a Trigoria. I sette giocatori rimasti a disposizione di Mourinho, torneranno oggi in campo per la ripresa degli allenamenti. Tra coloro che sono rimasti nella Capitale, alcuni hanno deciso di non partire a scopo precauzionale per riprendersi al 100%, come Paulo Dybala. Altri seppur convocati, come Zalewski e Aouar a causa di piccoli infortuni sono rimasti insieme al resto della squadra giallorossa. L’infermeria a Trigoria pullula di giocatori, al momento Abraham, Sanches e Zalewski sono impegnati in delle sedute di terapie per tornare a disposizione il prima possibile. Sulle storie Instagram l’attaccante inglese ha pubblicato un video insieme al portoghese a cui l’inglese dedica la frase:

“Ritornato insieme al ragazzo”

