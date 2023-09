Come riportato da Il Messaggero, la Roma in estate avrebbe rifiutato due portieri internazionali che si sarebbero offerti a Tiago Pinto. Hugo Lloris e Kasper Schmeichel, da ieri nuovo estremo difensore dell’Anderlecht, durante il mercato estivo si sarebbero proposti per essere gli estremi difensori giallorossi, ma la fiducia del gm portoghese e di Mourinho nei confronti di Rui Patricio ha portato la dirigenza a declinare le offerte dei due.