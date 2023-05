Roma, rifinitura verso il Bayer: Dybala in gruppo

Ultimare i dettagli e tenere accessi i motori. La Roma è scesa in campo per la rifinitura. I giallorossi alle 11 hanno cominciato l’ultimo allenamento in vista della partita di domani (ore 21). All’Olimpico arriverà il Bayer Leverkusen per l’andata della semifinale di Europa League. Tutti gli occhi sono puntati su Paulo Dybala. La Joya ieri non ha svolto allenamento dopo aver avvertito un fastidio alla caviglia sinistra nella seduta di lunedì. Oggi, invece, ha normalmente svolto la seduta in campo con il gruppo.