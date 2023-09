Per i ragazzi di Guidi qualche settimana fa era arrivata la sconfitta a tavolino contro l’Empoli a causa di un uso errato dei giocatori fuoriquota. La Roma aveva immediatamente presentato un ricorso, ma poco fa la Corte Sportiva D’Appello lo ha respinto, confermando la sconfitta a tavolino. La squadra capitolina con i 3 punti persi per quest’episodio si trova a quota 7 punti in settima posizione.