Oggi pomeriggio la Roma è tornata ad allenarsi dopo la pesante sconfitta col Genoa. Non c’è tempo da perdere per gli uomini di Mourinho che domenica ospiteranno il Frosinone all’Olimpico. I giallorossi rimasti in panchina nella sfida di ieri sera, hanno svolto un lavoro sul campo.

