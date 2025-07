La Roma prosegue il suo mercato a ritmo serrato e, dopo l’operazione El Aynaoui, ora punta a chiudere anche per Wesley. Il terzino destro del Flamengo è uno degli obiettivi prioritari per la fascia e il club giallorosso ha deciso di accelerare i tempi per bruciare la concorrenza.

Come riportato da Fabrizio Romano, la Roma ha presentato una nuova offerta da 25 milioni di euro più bonus al Flamengo. Una cifra molto vicina alla valutazione fissata dal club brasiliano, che ora riflette. Wesley, dal canto suo, ha già fatto sapere di volere solo i giallorossi, rifiutando anche l’interesse dello Zenit.

Tuttavia, prima di dare il via libera definitivo alla cessione, il Flamengo vuole tutelarsi: il club carioca sta cercando un sostituto all’altezza e, per via delle restrizioni legate agli slot per gli stranieri, l’erede di Wesley dovrà essere necessariamente un terzino brasiliano. La trattativa resta calda e potrebbe sbloccarsi definitivamente nei prossimi giorni, ma il via libera dipenderà dalla riuscita di questo incastro.