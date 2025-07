La Roma continua a muoversi sul mercato per rinforzare il centrocampo, ma non tutte le piste stanno andando nella direzione sperata. Tra queste, quella che porta a Richard Ríos sta diventando sempre più complicata, non solo per motivi economici legati al Palmeiras, ma anche, e soprattutto, per il comportamento del giocatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club giallorosso sarebbe infastidito dall’atteggiamento del centrocampista colombiano. Dopo aver dato inizialmente l’ok al trasferimento nella Capitale, Ríos avrebbe infatti cambiato posizione negli ultimi giorni, lasciando perplessa la dirigenza romanista, che fino a poco tempo fa era convinta di avere il gradimento totale del calciatore.

Questo passo indietro ha rallentato ulteriormente una trattativa già complicata per via della richiesta da 30 milioni del Palmeiras, e ha spinto la Roma a virare con decisione su Neil El Aynaoui. La chiusura dell’operazione con il Lens, avvenuta proprio oggi, rappresenta anche una risposta concreta all’incertezza legata al futuro di Ríos.