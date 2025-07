La corsa a Richard Rios si fa sempre più serrata e, mentre la Roma fatica a soddisfare le richieste del Palmeiras, il Benfica prova a inserirsi con decisione. Non siamo ancora ai dettagli finali, ma i portoghesi stanno intensificando i contatti per anticipare la concorrenza.

Secondo quanto riportato da Sport TV e rilanciato da Maisfutebol, nelle ultime ore c’è stata una videochiamata tra il presidente del Benfica, Rui Costa, e il centrocampista colombiano. Un colloquio di circa 15 minuti in cui il dirigente portoghese avrebbe illustrato a Rios i progetti tecnici delle “Aquile” e l’ambizione del club, ricevendo riscontri positivi.

Nonostante questo passo avanti, la trattativa resta complessa. Il Palmeiras continua a chiedere 30 milioni di euro, cifra che nessuno, al momento, ha ancora ufficialmente messo sul tavolo. Il Benfica sarebbe disposto ad arrivare a 25 milioni, ma il club brasiliano non sembra voler fare sconti. C’è poi il nodo dell’ingaggio: Rios si aspetta 2,5 milioni a stagione, cifra raggiunta da Roma e Zenit ma non ancora dai portoghesi.

Fabrizio Romano ha inoltre rivelato che emissari del Benfica si sono recati in Brasile nei giorni scorsi per raccogliere informazioni dirette. L’interesse è concreto, ma finché non ci sarà un’offerta formale, la partita resta apertissima.