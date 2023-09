Tramite il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo, si apprende che la vittoria in rimonta della Roma Primavera contro l’Empoli per 3-5 non è stata omologata. I ragazzi del settore giovanile giallorosso rischiano di vedere annullato il risultato ottenuto sul campo. La motivazione sarebbe che non è possibile avere in campo più di 6 giocatori 2004 in campo, mentre la Roma, dopo il cambio di mister Guidi in cui ha inserito Vetkal per Louakima, ha schierato contemporanemante 7 giocatori nati nel 2004. Si attende la decisione definitiva nelle prossime ore.