Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Al difensore centrale e ai due centrocampista si aggiungono anche due attaccanti. Quindi chi arriva? Mistero. Anche perché ormai tutte le squadre stanno definendo la propria rosa, e come il Bologna ci pensano due o tre volte prima di cedere un titolare a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Non restano allora che i giocatori fuori dai piani dei rispettivi club e che vengono offerti a chi è in ritardo e in emergenza. Come Duvan Zapata e Luis Muriel, entrambi proposti a Tiago Pinto e in uscita dall’Atalanta. Due giocatori reduci da una stagione difficile: il primo ha segnato due reti, il secondo invece tre.

Restando però ai fatti, è possibile che arrivi prima il giovane dell’esperto. Quindi quel Marcos Leonardo che sta spingendo davvero tanto per poter chiudere le valige e sbarcare nella Capitale. La Roma ha alzato l’offerta al Santos: dodici milioni di parte fissa, sei invece di bonus e il 10% della futura rivendita. Probabilmente l’offerta definitiva al club brasiliano che adesso dovrà decidere se accettare o meno, con la modalità di pagamento indicata dal la Roma e il pressing del ventenne che ha già cominciato a seguire i social del club giallorosso.

Marcos Leonardo spinge, anche in virtù della parola data dal Santos di lasciarlo andare in questa finestra di mercato. L’addio di Falcao, seguito poi dall’esonero del tecnico Tura di certo non hanno agevolato la trattativa: la Roma conta di avere una risposta al più presto per poi definire il contratto tra l’1,5 e l’1,8 milioni a stagione con il ragazzo che spera di potersi accomodare in panchina con Solbakken per la sfida contro la Salernitana. Probabilmente non sarà pronto per gio care titolare, ma almeno potrà fare numero.