Domenica scorsa la Roma è stata in Francia per l’amichevole contro il Tolosa, dove c’era un ospite speciale: Vincent Candela. Il francese ha iniziato a giocare a calcio proprio nel Tolosa, dove è rimasto dal 1992 al 1997. Successivamente c’è stato il suo approdo nella Capitale, dove è riuscito a conquistare con la Roma uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Insomma, questo Tolosa-Roma è stato un salto nel passato per Candela, proprio come ha raccontato attraverso un post Instagram: “Si riparte da Tolosa aldilà del risultato…è sempre una grande emozione stare dove tutto a cominciato …le mie radici …amici ..valore (Toulouse) e vicino alla mia squadra del cuore (ROMA), non sono più un giocatore di calcio ma l’amore è rimasto lo stesso grazie Roma”.