Il nuovo acquisto giallorosso Renato Sanches è pronto per la sua nuova avventura. Annunciata dalla società questa mattina la sua ufficialità, il portoghese è già a disposizione di Mourinho. Secondo quanto riporta il Tempo, la cifra riguardo l’obbligo di riscatto per l’ex giocatore del Psg varierà in base al numero di presenze: se raggiungerà il 55% verrà riscattato a 11 milioni. Ma se le presenze dovessero superare la soglia del 75%, il prezzo salirà a 14 milioni.