Tiago Pinto ha alzato l’offerta economica per Marcos Leonardo, superando i 20 milioni di euro (bonus compresi). Si attende per oggi la risposta dei brasiliani. La trattativa, che sembrava inizialmente vicina alla fumata bianca, ha subito dei rallentamenti a causa della cessione da parte del Santos di Washington. Il club carioca, si è ritrovato a corto di attaccanti e la cessione di Marcos Leonardo potrebbe essere un problema. Il giocatore spinge per vestire la maglia della Roma e la pressione portata anche dall’avvocato Pimenta potrebbe agevolare la riuscita dell’operazione. Lo riporta Calciomercato.it.