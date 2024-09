Accordo raggiunto tra la Roma ed Ivan Juric sino a giugno 2025, con opzione di rinnovo annuale in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Questa la base del contratto, come riportato da Fabrizio Romano. Dopo il licenziamento avvenuto in mattinata di Daniele De Rossi. Alle 17:00 la prima seduta d’allenamento del tecnico ex Torino, come riportato da Angelo Mangiante su X.

LIVE

15:32 – Juric arriva a Trigoria per firmare il contratto che lo legherà con la Roma fino al termine della stagione e per dirigere l’allenamento. Lo riporta Jacopo Aliprandi.

15:11 – Lo stipendio di Juric sarà circa di 2 milioni di euro, secondo quanto riportato da Nicolò Schira.