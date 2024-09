Rosella Sensi: “Dispiace vedere allontanato De Rossi, non sarebbe giusto commentare le scelte. Il mio in bocca al lupo a Juric” – FOTO

L’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, ha commentato sul proprio account ufficiale Instagram l’esonero di Daniele De Rossi. Queste le sue parole: “Sono sorpresa, e anche amareggiata. Fa davvero molto male vedere Daniele De Rossi allontanato da Trigoria per la seconda volta. So quanto possa stare male ora. Non giudico le gestioni o scelte altrui, forse non sarebbe nemmeno giusto. Ma mi sento di dare tutto il mio supporto a un uomo che non è solo una bandiera di questo club. Ma è anche un professionista serio e preparato. Il mio in bocca al lupo ora va a Ivan Juric, lo aspetta un compito non facile e io sarò sempre dalla parte di chi veste quei colori”.