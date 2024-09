Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, oggi Zalewski dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. L’esterno polacco dopo essere stato messo fuori rosa sarà reintegrato nel progetto, con l’arrivo di Ivan Juric sulla panchina giallorossa, decisivo potrebbe essere stato anche l’infortunio di Saelemaekers, che sarà out per i prossimi due mesi. Previsto allenamento differenziato per il capitano Lorenzo Pellegrini a seguito di alcuni problemi rimediati dopo un contrasto di gioco nel match di domenica scorsa contro il Genoa. Ancora out Le Fée.