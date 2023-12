La Roma esce incerottata dalla sfida dell’Olimpico contro la Fiorentina. Infatti dopo aver combattuto per portare il pareggio a casa Mourinho dovrà fare la conta in vista delle prossime sfide di Europa League e campionato. Dopo l’infortunio del primo tempo di Dybala, nel secondo si è dovuto arrendere anche Azmoun, entrato proprio per l’argentino. L’iraniano dopo uno sforzo sotto pressione si è fermato da solo accasciandosi a terra. In un primo momento il numero 17 sembrava poter continuare, poi dopo uno scatto si è fermato di nuovo, per lasciare il posto ad El Shaarawy. Le prime notizie parlano di un nuovo fastidio al polpaccio destro, lo stesso infortunio con cui era arrivato nella Capitale.