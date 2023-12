Il capitano della Fiorentina, Biraghi, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida dello stadio Olimpico, terminata 1-1 contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto amaro in bocca ti rimane dopo questa partita?

”No, sono quelle partite dove comunque non vai più pienamente contento c’erano delle situazioni che potevamo sfruttare meglio. Ma non è tutto negativo ma non è tutto positivo. Un po’ di amaro perché quando ci ricapiterà di giocare in 11 contro 9 contro la Roma”.

Come stai vivendo la crescita della squadra?

“Secondo me sotto tanto punti di vista siamo cresciuti. Poi è normale che il percorso di crescita non è finito perché comunque quest’anno qualche punto l’abbiamo lasciato e se vuoi stare ai piani alti non li puoi lasciare. Quindi il processo di crescita è ancora in corso e sono contento che ci siano ancora margini di miglioramento”.

Cosa manca alla Fiorentina?

”Il nostro modo di giocare è molto aggressivo e spensierato, però sta a noi che andiamo in campo capire alcuni momenti di gioco, quindi è un po’ di malizia quella che ci sta mancando”.