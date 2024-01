Roma, non solo Modesto per il dopo Pinto: Massara tra le opzioni

Manca solo l’ufficialità e poi sarà addio tra Tiago Pinto e la Roma. Il General Manager giallorosso ha infatti deciso di lasciare la società capitolina al termine del mercato di gennaio quando scadrà il contratto del portoghese. Nel frattempo i Friedkin hanno già studiato da diverse settimane delle possibili alternative per sostituire il direttore sportivo, ruolo che rimarrebbe vacante. La società aveva avuto prima di tutto dei contatti e una stretta di mano con Frederic Massara: il dirigente ex Milan si è promesso alla Roma nonostante l’arrivo di diverse proposte.

L’arrivo di Massara sarebbe in realtà un terzo ritorno: nel 2008 è stato infatti un collaboratore di Sabatini, prima nel Palermo e poi nella Roma per sostituire lo stesso Sabatini. Nel 2018 poi era tornato nel ruolo di segretario generale per poi sostituire Monchi nel 2019. Con lui potrebbe arrivare anche l’ex Monza François Modesto che ha già lavorato col Ceo Lina Souloukou.