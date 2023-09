Le strade della Roma e di Mourinho dovrebbero dividersi il 30 giugno 2024, data di scadenza del contratto dello Special One. Difficilmente il portoghese è rimasto più di due anni sulla stessa panchina, in caso di permanenza supererebbe addirittura i tre. Tutto farebbe pensare che questo potrebbe essere il suo ultimo anno nella Capitale. Tuttavia, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ipotesi rinnovo non è del tutto da escludersi, Mou si trova bene a Roma e verso natale le parti potrebbero incontrarsi per parlarne. Tra le principali condizioni richieste dallo Special One c’è sicuramente la permanenza di Dybala e Lukaku e l’inserimento di una nuovo figura dirigenziale al suo fianco (Totti e Boniek in pole).