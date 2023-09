Si è spento all’età di 89 anni l’ex calciatore della Roma Severino Lojodice. Di ruolo mezzala, ha giocato nella Capitale per tre stagioni dal 1956 al 1959, mettendo a segno 24 reti in 87 presenze. Questo il messaggio di condoglianze da parte del club giallorosso sui propri account ufficiali: “L’AS Roma piange la scomparsa di Severino Lojodice, centrocampista in giallorosso tra il 1956 e il 1959, e si unisce al dolore dei suoi familiari.”

