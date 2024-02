La vittoria di giovedì sera contro il Feyenoord ha un doppio carattere storico. Il primo per la vittoria ai rigori (la Roma non vinceva ai rigori in Europa dal 1982). Il secondo invece è per l’incredibile continuità dei giallorossi nelle competizioni Uefa. Infatti i capitolini sono gli unici italiani ad aver raggiunto gli ottavi di finale di un torneo europeo per dieci volte consecutive. Una striscia iniziata nel 2015 proprio contro il club di Rotterdam e proseguito negli anni. Continuità che ha permesso alla Roma di raggiungere il nono posto nel ranking Uefa.

