Trigoria, oggi la ripresa degli allenamenti in vista del Torino

La Roma è tornata ad allenarsi sui campi di Trigoria per preparare la prossima sfida di campionato contro il Torino. Dopo la vittoria a calci di rigore contro il Feyenoord, che ha visto uscire molti elementi stremati.

Alla squadra, che è stata divisa tra chi ha giocato e chi non nel playoff di Europa League, sono stati aggregati molti giovani della Primavera. Tra Cherubini, capitano dell’Under 19, appena tornato da un infortunio al ginocchio.

Ancora in gruppo Smalling e Renato Sanches, ch giorno dopo giorno stanno tornando sempre più in condizione.

Invece l’altra metà della squadra ha svolto lo scarico in palestra, per poi riprendere gli allenamenti sul campo domani.