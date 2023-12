Corriere della Sera (L. Valdiserri) – José Mourinho rompe il silenzio, dopo Roma-Fiorentina finita in 9 contro 11 dopo le espulsioni di Zalewski al 64’ e di Lukaku all’87’, e lo fa come sempre in maniera originale. Non parlando in portoghese, come aveva fatto dopo Sassuolo-Roma, ma postando quattro fotografie sul suo profilo Instagram.

La terza foto mostra un tackle violento di Kayode nei confronti di Zalewski, avvenuto nel primo tempo e completamente ignorato dall’arbitro Rapuano. Un fallo quanto meno da “arancione”. Il commento di Mou è: “Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione, di Marco Tullio Cicerone, vecchia saggezza romana”. Tutta la Roma, domenica sera, è entrata in silenzio stampa ma Mou continua la sua battaglia contro quelle che considera ingiustizie e che, almeno secondo lui, si ripresentano a ogni partita e costano punti vitali per la zona Champions.