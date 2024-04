La Roma strappa con grande merito il pass per la quarta semifinale europea consecutiva. La vittoria dell’Olimpico certifica il buon lavoro della gara del “Meazza”. Una partita romantica resa mistica anche dalla pioggia. Perché nonostante il grande inizio i giallorossi hanno dovuto stringere i denti per più di 80 minuti a causa dell’espulsione, severa, di Celik.

Impossibile trovare un migliore in campo, anche se la prestazione di El Shaarawy non può che essere esaltata da tutti i quotidiani. Benissimo anche la difesa con un super Mancini e un imperioso Smalling. Ottimo il filtro del centrocampo con Pellegrini, Paredes e Bove che hanno corso e rincorso per sei. Bene anche Abraham che ora, causa infortunio di Lukaku, potrà riprendersi la Roma a suon di gol.

Le pagelle dei quotidiani

IL CORRIERE DELLO SPORT:

Svilar 7; Celik 5,5, Mancini 8,5, Smalling 7,5, Spinazzola 7,5; El Shaarawy 8, Bove 7 (81′ Angelino sv), Paredes 7,5, Pellegrini 8,5 (81′ Sanches sv); Dybala 8 (41′ Llorente 7,5), Lukaku 7 (29′ Abraham 7). All. De Rossi 8,5.

LEGGO:

Svilar 6,5; Celik 4, Mancini 8, Smalling 7,5, Spinazzola 7; El Shaarawy 8, Bove 6,5 (81′ Angelino sv), Paredes 7,5, Pellegrini 7,5 (81′ Sanches sv); Dybala 7,5 (41′ Llorente 7), Lukaku 7 (29′ Abraham 6,5). All. De Rossi 8,5. IL MESSAGGERO:

Svilar 6,5; Celik 4, Mancini 8, Smalling 7,5, Spinazzola 7; El Shaarawy 7, Bove 7 (81′ Angelino sv), Paredes 7,5, Pellegrini 7,5 (81′ Sanches sv); Dybala 7,5 (41′ Llorente 7), Lukaku 7,5 (29′ Abraham 7). All. De Rossi 8. LA GAZZETTA DELLO SPORT:

Svilar 6; Celik 4, Mancini 8, Smalling 7, Spinazzola 6,5; El Shaarawy 6,5, Bove 7 (81′ Angelino sv), Paredes 7, Pellegrini 7 (81′ Sanches sv); Dybala 7 (41′ Llorente 6), Lukaku 6,5 (29′ Abraham 6,5). All. De Rossi 8. IL CORRIERE DELLA SERA:

Svilar 6,5; Celik 4, Mancini 7,5, Smalling 7, Spinazzola 7; El Shaarawy 7,5, Bove 7 (81′ Angelino sv), Paredes 7, Pellegrini 7,5 (81′ Sanches sv); Dybala 7,5 (41′ Llorente 7), Lukaku 7,5 (29′ Abraham 6,5). All. De Rossi 8.

IL TEMPO:

Svilar 6,5; Celik 5, Mancini 7,5, Smalling 7,5, Spinazzola 6,5; El Shaarawy 7,5, Paredes 7, Bove 6,5 (81′ Angelino sv), Pellegrini 8 (81′ Sanches sv); Lukaku 7 (29′ Abraham 7), Dybala 7,5 (41′ Llorente 7,5). All. De Rossi 8