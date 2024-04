Dopo il grande spavento di Udine, la Roma è pronta a scendere di nuovo in campo in una delle sfide più importanti della stagione. Infatti domani sarà già la vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. Per una sfida così cruciale domani alle 13 in conferenza stampa, insieme a Daniele De Rossi ci sarà il Capitano Lorenzo Pellegrini. La rifinitura a Trigoria, invece, è in programma alle15:40. Come riportato da Radio Manà Manà Sport Roma.