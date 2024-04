La Roma questa mattina è tornata da allenarsi in vista del match contro il Milan di giovedì, ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Può sorridere De Rossi perché Sardar Azmoun è tornato, al meno parzialmente, ad allenarsi in gruppo. La seduta si è conclusa con una partitella che ha visto prevalere la squadra formata da Rui Patricio, Kristensen, Cristante, Aouar, Azmoun, Angelino, Llorente, Dybala, come dimostrato postato sui social del club.