Un gruppo unito la Roma ha sempre dimostrato di esserlo. Anche nei momenti no, come magari il pareggio conquistato oggi nella prima di campionato contro la Salernitana. Secondo quanto riportato da DAZN, al termine della gara lo staff tecnico di Mourinho ha raggiunto la squadra nello spogliatoio. Sono anche arrivati i complimenti per il gallo Belotti, che dopo tempo è riuscito a siglare una doppietta in campionato.