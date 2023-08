Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, sembra essere il profilo su cui la Roma ha definitivamente puntato per il reparto offensivo della stagione 2023/24. La Dea e i giallorossi – come riportato da Dazn – sono vicinissimi a chiudere la trattativa, ma rimane da convincere il colombiano per poter chiudere definitivamente l’affare.