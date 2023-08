Inizia il campionato anche per Lazio e Juventus. I biancocelesti sono impegnati al Via del Mare contro il Lecce. Primo tempo di equilibrio, la Lazio ci prova con Zaccagni e Luis Alberto, ma sono i giallorossi a rischiare di passare in vantaggio con Strefezza. Le marcature le apre Immobile al 26’, ma a pochi minuti dal fischio finale il Lecce vola in vantaggio per 2-1 prima con Almqvist e poi con Di Francesco.

Alla Dacia Arena è Juventus show. I bianconeri passano in vantaggio dopo solo 2’ con un gol costruito sull’asse Vlahovic-Chiesa. Al 20’ Vlahovic segna la doppietta dagli 11 metri, al termine dei primi 45 minuti arriva anche il gol di Rabiot.