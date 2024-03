La società giallorossa, da oggi, ha iniziato la vendita libera per i biglietti di Roma-Lazio, in programma il prossimo 7 aprile. Subito sold out la Curva Sud e i distinti. Ogni tifoso potrà acquistare fino a 4 tagliandi, tra Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere (prezzi a partire da 115€). Gli abbonati plus potranno usufruire di alcuni sconti sui ticket.