Tammy Abraham è tornato in campo dopo il suo infortunio e lo ha fatto in occasione del derby. Queste le dichiarazioni dell’attaccante:

State ancora festeggiando?

“Si stiamo ancora festeggiando. Per me e i miei compagni è un giorno speciale. Era una partita speciale ma c’è ancora una stagione da chiudere al meglio”.

Quanto hai sofferto questi 10 mesi?

“Tornare sul campo e sentire i tifosi non lo puoi spiegare. Sono così felice di essere tornato e voglio aiutare i miei compagnai in questo finale di stagione. Io sono entrato per aiutare la squadra ed è stato emozionante”.

Come De Rossi nello spogliatoio?

“È veramente emozionante. È ancora un giocatore dentro e siamo contenti di lavorare con lui”.

Come va l’italiano ?

“Siamo contenti con la vittoria e adesso dobbiamo continuare così. (In italiano)”.

Come festeggerai?

“Starò a cena con la mia famiglia e passerò del tempo con loro”.