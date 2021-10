Roma, l’attacco a caccia dei gol

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – L’attacco che non c’è. Dai sette giocatori offensivi che sono nella rosa di Mourinho, sono arrivati solo cinque gol. Dzeko, regalato in estate all’Inter, è già a quota otto. Alla Roma mancano i gol degli attaccanti, che sono stati sin qui così distribuiti: due Abraham, due Mkhitaryan e uno El Shaarawy. Il bottino complessivo non è molto migliore: in Conference League si aggiungono i gol di Abraham (due), Shomurodov (uno), Peres (uno), El Shaarawy (tre) e Zaniolo (uno).

È difficile con questo score sperare di mantenere il quarto posto, obiettivo della Roma, che ha il sesto attacco del campionato, insieme all’Atalanta. Mentre la difesa rimane su posizioni da vertice: è terza, dietro a Napoli e Milan. Domenica affronta il miglior attacco del campionato, quello del Milan, con 23 gol all’attivo. La Roma è poi la squadra che ha colpito più pali: sette. Non solo: è la squadra che tira di più in porta (163), ma è anche la meno precisa in Serie A, con soli 49 tiri nello specchio. Tradotto: la squadra crea occasioni da gol, ma gli attaccanti non concretizzano.

Ci si aspettava di più da Abraham, che però è stato sfortunato con i sei pali colpiti. Per Mourinho è il titolare indiscusso, i compagni lo cercano spesso. Deve gestire una distorsione alla caviglia che lo fa penare. La Roma ha bisogno dei suoi gol per tornare in Champions. Tammy spera già di sbloccarsi domani quando se la vedrà contro Tomori, difensore centrale che è stato suo compagno al Chelsea.