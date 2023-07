La Roma vince 6-0 contro il Latina nella sua seconda amichevole stagionale. Dopo la gara contro la Boreale della settimana scorsa è arrivata un’altra vittoria per gli uomini di Mourinho, che tra pochi giorni si recheranno in Portogallo per la seconda parte della preparazione estiva. Tra i protagonisti del match ovviamente la Joya della squadra Paulo Dybala che è andato a segno con una doppietta. Ottima prestazione anche per il baby Pagano che ha segnato il goal del 2-0, mentre il Gallo Belotti è tornato a cantare: doppietta anche per l’attaccante italiano.

👀 Ecco gli highlights di Roma-Latina 6-0 ⚽️⚽️ Belotti

⚽️ Pagano

⚽️⚽️ Dybala (il secondo gol 🔥)

⚽️ Ibanez#ASRoma pic.twitter.com/43vFE84zLt — AS Roma (@OfficialASRoma) July 21, 2023