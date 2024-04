Il Napoli domani sarà impegnato nella sfida contro i giallorossi. Arrivano cattive notizie per Calzona che perde un gioca fondamentale. Come spiegato dal sito ufficiale degli azzurri nel report dell’allenamento, Zielinski oggi ha svolto solo terapie a causa di una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nella seduta di ieri. Sarà out contro la Roma.