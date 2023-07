Ultim’ora molto importante sul fronte attacco della Roma. Con l’affare Morata che entra nel vivo una delle interessate sembra non intenzionata a pagare la clausola imposta dall’Atletico per liberare lo spagnolo. Il tweet è di Matteo Moretto, giornalista del portale spagnolo Relevo, che sottolinea come nessuna negoziazione ufficiale tra Inter e colchoneros sia in corso. A questo punto sarà via libera per la Roma?

Carpeta Álvaro Morata. El Inter NO quiere pagar lo que pide el Atlético. No hay negociaciones avanzadas con ningún club. Contado hoy en Twitch @relevo ⬇️ https://t.co/jtosakpLvx — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2023