Alvaro Morata è uno dei profili più ricercati in Italia di questo calciomercato. Oltre a Inter e Juventus, sul centravanti dell’Atletico Madrid c’è soprattutto la Roma, alla ricerca anche di un sostituto per Tammy Abraham. Sportitalia ha intervistato Alejandro Menéndez, ex allenatore dell’attaccante spagnolo ai tempi del Real Madrid Castilla. Ecco le sue parole.

Juventus, Inter e Roma. Questi sono i club ai quali è accostato, e anche con una certa insistenza, Morata. In quale di questi contesti lo vedrebbe meglio?

“È difficile poterlo sapere, ma è vero il fatto di essere già stato alla Juve e di conoscere già bene quell’ambiente, lo aiuterebbe a tirare fuori il meglio di sé nel caso in cui dovesse tornare a Torino. Per quanto riguarda la Roma, Mourinho lo ha sempre stimato e lo seguiva con attenzione sin dai tempi delle giovanili del Real. Sono sicuro che sarebbe in grado di farlo rendere molto bene e a fargli raggiungere i suoi obiettivi”.

Qui in Italia ci sono opinioni abbastanza discordanti su di lui, legate soprattutto al numero di gol stagionali.

“Morata è uno che ha sempre segnato. Chiaro che da uno come lui ci si aspettano sempre più reti, ma questo è sempre stato difficile per lui perché non è mai riuscito a giocare tutte le partite e non ha avuto quindi una certa regolarità. Ma rimane uno degli attaccanti migliori in Europa, ovunque è stato ha segnato gol molto importanti per le sue squadre. Con la sua esperienza e maturità ora può aprire una nuova tappa alzando l’asticella”.